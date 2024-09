Sporting continua líder invicto

O avançado sueco chegou aos 10 golos no campeonato, reforçando o estatuto de melhor marcador, na estreia do dinamarquês Harder a marcar pelos ‘leões’, em mais uma exibição dominante da equipa de Rúben Amorim.



O campeão Sporting passou a somar 18 pontos, mais três do que o FC Porto, que no sábado obteve um motivador triunfo em Guimarães sobre o Vitória (3-0), e vai passar a noite com oito de vantagem sobre o Benfica, que fecha a ronda na segunda-feira perante o Boavista, no Bessa.



Mesmo sem Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, ambos lesionados, o dinamarquês Conrad Harder estreou-se a marcar de ‘verde e branco’, aos 15 minutos, antes de o sueco Viktor Gyökeres assinar o seu nome com golos aos 45+4 e 71.



Após ter ficado em ‘branco’ na Supertaça com o FC Porto, o internacional sueco marcou em todas as partidas do Sporting e também pela seleção escandinava.



Em posição totalmente oposta, o Farense voltou a perder, desta vez na receção ao Arouca, e continua sem pontos na I Liga, situação que dificilmente deverá manter José Mota no comando dos algarvios.



Trezza, aos 45+1 minutos, marcou o golo solitário dos arouquenses, que, após duas derrotas seguidas, subiram ao 14.º lugar, com seis pontos. O Farense continua no 18.º e último lugar.



Em Barcelos, o Gil Vicente empatou (1-1) perante o Casa Pia, com ambas as equipas a aumentaram série de jogos sem derrotas no campeonato.



A equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo do japonês Fujimoto, aos 43 minutos, mas o Casa Pia chegou à igualdade aos 85, com o brasileiro Cassiano a converter uma grande penalidade.



Com este resultado, o Gil Vicente, que não perde desde a primeira jornada e que somou o quarto empate seguido, ocupa o nono lugar, com sete pontos, os mesmos do Casa Pia, que vinha de dois triunfos seguidos e segue no 10.º posto.