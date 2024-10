Sporting empata na Champions de andebol

Depois de terem vencido de forma categórica o Veszprém, campeão húngaro, por nove golos de diferença (39-30), há duas semanas, em Lisboa, a equipa portuguesa teve nas mãos aquele que seria o quarto triunfo seguido, mas o esforço final de quase nada valeu no desafio da quarta jornada do Grupo A.



Com esta igualdade, o Sporting lidera provisoriamente o grupo A, com sete pontos, contra os seis do segundo colocado Dinamo Bucareste, que joga esta quinta-feira com o Veszprém (quinto, com quatro), e do Paris Saint-Germain (terceiro).



Em 17 de outubro, o emblema lisboeta recebe no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os alemães do Fuchse Berlim, pelas 19h45, para a quinta jornada da competição.