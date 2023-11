Sporting goleia Atlético em jogo de preparação

O Atlético, que compete na Liga 3, terceiro escalão do futebol nacional, foi um adversário 'fácil' para os pupilos de Rúben Amorim, com Nuno Santos a destacar-se pelos cinco golos que marcou, enquanto Paulinho fez um ‘hat-trick’.



O Sporting apresentou-se com Antonio Adán, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Marcus Edwards, Nuno Santos, Luís Neto, Francisco Trincão, Paulinho, Daniel Bragança e Ricardo Esgaio. Jogaram ainda Diego Calai e Alexandre Brito.



Geny Catamo e Iván Fresneda realizaram tratamento, enquanto Pedro Gonçalves trabalhou no ginásio e no relvado.



Os ‘leões’ têm regresso marcado à competição a 26 de novembro, frente ao Dumiense, do Campeonato de Portugal, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.