Sporting joga com o Young Boys no play-off de acesso aos “oitavos” da Liga Europa

No sorteio realizado ao final da manhã em Nyon, na Suíça, os verde e brancos ficaram a saber que lhes coube em sorte defrontar a formação do Young Boys.Julien Escudé, antigo central francês que conquistou três troféus europeus ao serviço do Sevilha, foi um dos convidados do sorteio.





Os jogos estão agendados para 15 e 22 de fevereiro com os “leões” a jogarem a 1.ª mão fora.





O Sporting disputou o acesso aos "oitavos", então os 16 avos de final, em nove ocasiões, qualificando-se em 2009/10 (Everton), 2011/12 (Legia Varsóvia), 2017/18 (Astana) e 2022/23 (Midtjylland), tendo sido eliminado em 2010/11 (Rangers), 2014/15 (Wolfsburgo), 2015/16 (Bayer Leverkusen), 2018/19 (Villarreal) e 2019/20 (Besaksehir).



Eis o quadro completo de jogos:



Primeira mão:



- Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024:



Feyenoord, Hol - Roma, Ita



AC Milan, Ita - Rennes, Fra



Lens, Fra - Friburgo, Ale



Young Boys, Sui - Sporting, Por



Benfica, Por - Toulouse, Fra



Sporting de Braga, Por - Qarabag, Aze



Galatasaray, Tur - Sparta Praga, Che



Shakhtar Donetsk, Ucr - Marselha, Fra



Segunda mão:



- Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024:



Roma, Ita, - Feyenoord, Hol



Rennes, Fra - AC Milan, Ita



Friburgo, Ale - Lens, Fra



Sporting, Por - Young Boys, Sui



Toulouse, Fra - Benfica, Por



Qarabag, Aze - Sporting de Braga, Por



Sparta Praga, Che - Galatasaray, Tur



Marselha, Fra - Shakhtar Donetsk, Ucr



A final da edição 2023/24 da Liga Europa está marcada para 22 de maio, na Dublin Arena.