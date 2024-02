Sporting lamenta a morte de João Oliveira Pinto

”, pode ler-se na nota publicada pelos verde e brancos.Formado no emblema lisboeta, João Oliveira Pinto jogou depois em muitos clubes, como Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Gil Vicente, Sporting de Braga, Farense, Marítimo e Académica, além de outros emblemas como o Atlético, o Imortal, o Amora, o Sesimbra e o Alfarim.O Alfarim lembrou justamente essa despedida da carreira naquele emblema, na “melhor época”, a de 2008/09, enquanto o Sesimbra lembrou o “grande jogador e grande homem”, guardando um minuto de silêncio no seu próximo jogo.Também o Farense, o Gil Vicente e o Atlético publicaram notas de condolências pelo antigo futebolista.O antigo futebolista João Oliveira Pinto, campeão do Mundo sub-20 em 1991, morreu aos 52 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à Lusa o presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).João Oliveira Pinto, um dos campeões do Mundo sub-20 da chamada "Geração de Ouro" em Lisboa, em 1991, foi formado no Sporting, passou por vários clubes e foi também vice-campeão europeu de sub-21.