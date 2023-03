Sporting seguro e destemido trava líder da Liga inglesa

Num dos poucos erros defensivos dos leões, Saliba adiantou os "gunners" (22 minutos), mas o Sporting deu a volta por Gonçalo Inácio (34) e Paulinho (55), antes de um autogolo de Morita (62) estabelecer o resultado final.



Perante um adversário a fazer uma das melhores épocas dos últimos anos, o Sporting nunca se encolheu em demasia, mesmo que dando a posse de bola ao Arsenal, na grande maioria das vezes incapaz de criar desequilíbrios na bem estruturada defesa leonina, na qual se destacou St. Juste.



Apesar da boa exibição, o Sporting fica com más notícias para a segunda mão, no dia 16 de março, em Londres, uma vez que não vai poder contar com o capitão Coates e com Morita, castigados.



Em relação ao triunfo sobre o Portimonense, Rúben Amorim, que não pôde contar com Bellerín, que se lesionou no treino de quarta-feira, fez quatro alterações no onze, com as entradas de Matheus Reis, St. Juste, Trincão e Paulinho, para os lugares de Diomandé, Ugarte (castigado), Nuno Santos e Chermiti.



Também o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, fez várias alterações na equipa inicial, com destaque para a entrada de Matt Turner para a baliza, no lugar de Aaron Ramsdale, à qual se juntou a ausência do capitão Martin Odegaard e a estreia do reforço Jakub Kiwior, sendo que o português Fábio Vieira manteve-se entre os titulares e o jovem Mauro Bandeira estreou-se no banco da equipa principal dos ‘gunners’.



O Sporting entrou em campo a dar a iniciativa do jogo ao Arsenal e a tentar aproveitar lançamentos longos para as costas da defesa contrária, como, aos seis minutos, quando Pedro Gonçalves ganhou em velocidade a Jorginho, tirou Saliba da frente, mas, em excelente posição, atirou ao lado.



A partir dos 10 minutos, o Arsenal começou a ter mais bola junto da baliza do Sporting, mas a vantagem dos londrinos acabou por surgir num canto, apontado por Fábio Vieira, que apanhou Saliba completamente solto na pequena área, aos 22.



A boa oposição leonina tornava a posse de bola do Arsenal praticamente inofensiva, com o ucraniano Zinchenko, um dos melhores dos "gunners’" a tentar de longe, mas para boa defesa de Adán.



O Sporting, com dificuldade em sair com boa controlada, ia vivendo dos rasgos individuais de Edwards, mas acabou por ser um defesa central, Gonçalo Inácio, a marcar, num canto que resultou de um seu primeiro remate de longe.



Num lance a papel químico do golo do Arsenal, o Sporting empatou, aos 34, com Edwards a colocar a bola na pequena área, onde Gonçalo Inácio surgiu de forma imperial a fazer o empate.



Mesmo com o Arsenal a tentar baixar o ritmo de jogo, o Sporting ficou melhor com o golo e Edwards esteve perto da reviravolta, aos 39, em novo remate de longe, que Turner afastou com dificuldade para canto.



O Arsenal só de bola parada conseguia criar perigo, e Adán, com uma defesa por instinto, evitou o golo de Xhaka, aos 42 minutos.



Além de ineficaz, a posse de bola dos ingleses era também perigosa na saída de jogo e, aos 45+2, Paulinho intercetou um mau passe de Turner, mas Edwards, à espera que o seu colega chegasse ou com medo de estar em fora de jogo, não se fez ao lance.



O Arsenal quis entrar para a segunda parte mais afirmativo e mais objetivo e Martinelli teve uma excelente oportunidade, aos 48 minutos, mas, isolado, viu Adán fazer uma grande defesa.



Com Trincão finalmente a aparecer em jogo e Pedro Gonçalves mais solto, o Sporting tornou-se mais perigoso e acabou mesmo por chegar à vantagem, aos 55, por Paulinho, na recarga a um primeiro remate do médio.



O avançado português podia ter sentenciado o encontro aos 61, num lance em que, isolado por Pedro Gonçalves, atirou muito por cima, pouco depois de Martinelli ter passado por vários jogadores do Sporting e por Adán, antes de St. Juste evitar o golo.



Na melhor fase dos leões, o Arsenal chegou ao empate, num lance infeliz de Morita, que, com o peito, desviou um remate de Xhaka para a própria baliza.



Até final, o ritmo de jogo foi baixando e poucas foram as oportunidades, com exceção a uma cabeçada de Fábio Vieira para boa defesa de Adán e um remate ao lado de St. Juste, então adaptado a lateral direito.