Sporting traz decisão dos quartos da Liga Europeia de andebol para Lisboa

Após um início equilibrado, a formação da casa foi superior no decorrer do primeiro tempo, chegando ao intervalo com uma vantagem de cinco golos (19-14), mas a boa resposta dos 'leões' na segunda metade da partida (13-15) permitiu-lhe encurtar a distância para a margem de três golos.



O dinamarquês Kirkelokke, com 10 golos, foi o melhor marcador do lado dos alemães, que ocupam o 10.º lugar da Bundesliga, com Francisco Costa em destaque nos ‘leões’, líderes do campeonato nacional, com nove golos.



O Sporting recebe o Rhein-Neckar na próxima terça-feira, dia 30 de abril, às 19:45, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, à procura de uma inédita qualificação para a ‘final four’ da competição.



O Benfica é a única equipa portuguesa que já ergueu este troféu europeu, em 2021/22, depois de o FC Porto ter terminado no terceiro lugar, em 2018/19.



Nos outros duelos dos 'quartos', os alemães do Flensburg-Handewitt venceram com larga margem na deslocação ao terreno do Sävehof, da Suécia (30-41), enquanto os embates entre os romenos do Dínamo de Bucareste e os dinamarqueses do Skjern (28-27) e dos alemães do Füchse Berlim e os franceses do Nantes (33-33) foram muito mais equilibrados.