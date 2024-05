Taça. Catamo regressa aos treinos no Sporting

O futebolista Geny Catamo voltou esta quarta-feira aos trabalhos da equipa do Sporting, participando no treino dos campeões nacionais no Estádio Nacional, onde no domingo disputam com o FC Porto a final da Taça de Portugal.

O moçambicano, que ficou fora dos dois últimos jogos dos "leões" devido a problemas físicos, foi um dos 25 jogadores presentes no relvado do Jamor, onde não marcaram presença os guarda-redes Adán e Franco Israel, e Matheus Reis.



Para o treino de adaptação ao relvado do Jamor, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o treinador Rúben Amorim voltou a chamar Rafael Nel e Vando Félix, ambos da equipa B, que já na segunda-feira treinaram com o plantel da equipa principal, em Alcochete.



Nos 15 minutos de treino aberto, no palco do jogo de domingo, às 17h15, o plantel leonino realizou apenas exercícios de aquecimento e corrida, depois de ter "praxado" Gonçalo Inácio, o único jogador português da equipa a ser chamado à seleção nacional pelo selecionador Roberto Martínez.



A equipa lisboeta procura a 18.ª Taça do seu palmarés, e a sétima "dobradinha" da sua história, a primeira desde os "leões" de Laszlo Bölöni em 2001/02, enquanto os "dragões", que têm 19 troféus, querem o terceiro título consecutivo.