Taça de Portugal. Sporting com percurso tranquilo

O avançado sueco Viktor Gyökeres, a principal figura dos "leões" na época em curso, é também o melhor marcador da equipa na competição, com cinco golos apontados, em três jogos.





Percurso fácil



A equipa de Rúben Amorim entrou em prova na terceira eliminatória e venceu por 3-1 na visita ao Olivais e Moscavide, que, na casa emprestada da Amadora, esteve a ganhar, graças a um penálti transformado por Fabrício Simões, aos oito minutos.



Na ronda seguinte, o Sporting fez bem melhor, batendo em casa o Dumiense, do Campeonato de Portugal, por 8-0 - a maior goleada da época, a par do 8-0 ao casa Pia, para a I Liga -, num embate em que se destacou Paulinho, com um "hat-trick".



Nos oitavos de final, o Sporting voltou a jogar em casa, desta vez frente ao Tondela, da II Liga, e venceu novamente de forma confortável, agora por 4-0, num jogo em que "bisaram" Pedro Gonçalves e Gyökeres.



O derradeiro embate dos "leões" aconteceu no reduto de outra equipa do secundo escalão, a União de Leiria, batida por 3-0, com novo "bis" de Gyökeres e mais um tento de Pedro Gonçalves.





Duelo de titãs



Nas meias-finais, o Sporting vai ter pela frente o Benfica, num confronto entre os atuais dois primeiros classificados do campeonato, com o jogo da primeira mão a ser o segundo confronto da época entre os dois rivais lisboetas.



No primeiro, disputado no Estádio da Luz, na 11.ª jornada da I Liga, os encarnados venceram por 2-1, numa partida em que estiveram a perder, com um golo de Gyökeres, mas deram a volta já em período de descontos, com tentos de João Neves e Tengstedt.



A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica está agendada para quinta-feira, pelas 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A segunda mão, no Estádio da Luz, está prevista para o dia 3 de abril.