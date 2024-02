Taça de Portugal. Sporting domina nos jogos a duas mãos

A formação leonina afastou as "águias" da prova em 1944/45 e 1953/54, com recurso a terceiro jogo, agora não contemplado, e ainda em 1959/60, 1962/63 e, mais recentemente, em 2018/19, sendo que, pelo meio, o Benfica conseguiu, em 1958/59, o único apuramento.



A primeira eliminatória a duas mãos entre os "grandes" de Lisboa data de 1944/45 e o Benfica começou melhor, ao vencer no Lumiar por 2-1, com tentos de Alcobia e Julinho. No Campo Grande, os encarnados não conseguiram, porém, segurar a vantagem, caindo por 3-2, por culpa de um "bis" de Peyroteo e um tento de Jesus Correia, que já faturara na primeira mão.



O segundo embate, e único sem ser nas "meias", aconteceu em 1953/54 e voltou a prevalecer o Sporting no desempate, desta vez com um 4-2, na Tapadinha, selado com golos de Travaços, Vasques, Albano e Martins, contra um "bis" de Arsénio. Antes, em dois jogos realizados no Estádio Nacional, o Sporting impôs-se no primeiro jogo por 3-2 e o Benfica respondeu com um triunfo por 2-1.



O único sucesso do Benfica aconteceu nas meias-finais de 1958/59, rumo a um triunfo na final sobre o FC Porto (1-0), mas o Sporting saiu na frente, com uma vitória caseira por 2-1, selada por Fautino e Vadinho. Na segunda mão, os encarnados conseguiram, porém, dar a volta à eliminatória, ao triunfarem por 3-1, com golos de Mário João, Cavém e Santana, que já marcara em Alvalade.



O Sporting repôs a "ordem" na época seguinte (1959/60), resolvendo, praticamente, o apuramento para a final na primeira mão, ao vencer em casa por 3-0, com golos de Hugo, Diego e Seminário. Na segunda mão, na Luz, um empate a zero foi mais do que o suficiente para os "leões", que, na final, perderiam por 2-1 face ao Belenenses, de Matateu.



Em 1962/63, o Benfica, que menos de um mês antes perdera a hipótese de se sagrar tricampeão europeu (1-2 com o AC Milan, em Wembley), começou melhor a meia-final, ao vencer por 1-0 em Alvalade, com um golo de José Águas. Mas, na segunda mão, os "leões" deram a volta aos já campeões nacionais, ao triunfarem na Luz por 2-0, graças a um "bis" de Figueiredo.



Em 2018/19, as duas equipas voltaram, finalmente, a defrontar-se em dois jogos, com o Benfica a ganhar em casa por 2-1, com um golo de Gabriel e um autogolo de Tiago Ilori, antes de Bruno Fernandes reduzir, de livre direto. Na segunda mão, em Alvalade, o médio internacional luso, agora no Manchester United, foi o "herói" do apuramento dos "leões", ao decidir a eliminatória aos 75 minutos, com um 1-0 que deu apuramento devido ao desempate por golos fora.



Cinco anos volvidos, Sporting e Benfica vão encontrar-se pela sétima vez num embate a duas mãos na Taça de Portugal, com primeira mão marcada para esta quinta-feira, pelas 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.