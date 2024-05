Uma época de recordes para o Sporting e de sonho para Gyökeres

Viktor Gyökeres, contratado aos ingleses do Coventry, foi o reforço mais caro de sempre da história do Sporting. Custou aos cofres leoninos 20 milhões de euros. Um valor que pode chegar aos 24 milhões devido a certos objetivos inscritos no contrato do sueco.O avançado Viktor Gyökeres, de 25 anos, chegou a Portugal como um desconhecido e foi visto com alguma desconfiança por causa do elevado preço, mas cedo mostrou os seus dotes goleadores na estreia da I Liga, em Alvalade, contra o Vizela.

O Sporting, para além de ter feito 90 pontos, o que é um novo recorde do clube, e de ter acabado cem por cento vitorioso em casa, 17 jogos e outros tantos triunfos, a formação de Rúben Amorim marcou 96 golos ao longo das 34 jornadas o que constitui, também, um recorde dos "leões".