Paris2024: "Parecia um sonho tão distante e hoje aconteceu"

“É incrível, parecia um sonho tão distante e hoje aconteceu. Nem tenho palavras”, declarou a surfista, citada em comunicado da Federação Portuguesa de Surf.



Hopkins, de 25 anos e natural de Faro, foi quinta classificada em Tóquio2020, na estreia da modalidade no programa olímpico, e hoje garantiu que vai acompanhar Teresa Bonvalot, que já estava apurada, na competição que se disputará no Taiti.



Nessa hora, agradeceu à família e ao treinador, John Tranter, por via do ‘surf camp’ que gere, o Pig Dog, pelo apoio “nos momentos difíceis”, num caminho até à qualificação mais duro do que o diploma em Tóquio2020 fazia prever.



Também o presidente da federação, João Aranha, destacou o muito trabalho para esta qualificação, que deixa todos “eufóricos”.



Ainda assim, mostrou ambição e esperança na qualificação masculina, com Frederico Morais e Guilherme Fonseca ainda em jogo na qualificação masculina, além da luta pelo título mundial para Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, até domingo em Arecibo, Porto Rico.



Hopkins venceu a sua bateria nos quartos de final do quadro principal para chegar às meias-finais e garantir uma das sete vagas em jogo nesta competição, enquanto Teresa Bonvalot foi relegada para as repescagens, ainda que continue em prova e na luta pelo título.



Com menos sorte esteve hoje Francisca Veselko, que caiu nas repescagens, não conseguindo uma das duas vagas para seguir em frente, que ficaram para a israelita Anat Lelior e para a brasileira Luana Silva.



No quadro masculino, Guilherme Fonseca e ‘Kikas’ avançaram duas rondas nas repescagens, mas estão ainda a seis baterias para a final deste quadro.



Os Jogos Mundiais decorrem nas praias de La Marginal e Margara, em Arecibo, Porto Rico, até domingo, oferecendo vagas olímpicas para Paris2024.



Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, na estreia do surf como modalidade olímpica, a equipa nacional conseguiu apurar três atletas, dois no quadro feminino, Teresa Bonvalot (nona classificada) - já classificada para Paris2024 - e Yolanda Hopkins (quinta), e um no masculino, Frederico Morais, que não participou por ter contraído covid-19 na altura da competição.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 estão agendados para decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.