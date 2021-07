Belenenses SAD afastado da Taça da Liga

O único golo do encontro surgiu aos 23 minutos, num lance de ataque construído no flanco esquerdo dos mafrenses a que o médio Andrezinho correspondeu da melhor maneira na área do Belenenses SAD.



Com este triunfo, a equipa orientada por Ricardo Sousa carimbou a passagem à segunda fase da Taça da Liga, prova em que na época passada atingiu os quartos de final.



Na primeira partida oficial da época para os dois emblemas, o Belenenses SAD arrancou melhor e logo aos sete minutos teve a primeira oportunidade para inaugurar o marcador, com Cafú a desviar um pontapé de canto e a fazer a bola rasar o poste da baliza defendida por Renan.



Depois dos primeiros minutos dominados pelos ‘azuis’, o Mafra respondeu aos 23 minutos, com Andrezinho a inaugurar o marcador. Depois de um cruzamento de Okitokandjo na esquerda, o médio recebeu na área e fuzilou Luiz Felipe para fazer o 1-0.



Descomplexado perante o primodivisionário Belenenses SAD, o Mafra podia ter aumentado a vantagem perto do intervalo, por Okitokandjo. Depois de uma arrancada a partir do meio-campo, o avançado rematou de longe e obrigou Luiz Felipe a uma defesa de recurso.



O recomeço do jogo trouxe um Belenenses SAD mais intenso e rapidamente a equipa de Petit criou os primeiros lances de perigo junto da baliza mafrense. Sobretudo através de lances de bola parada, a equipa lisboeta testou por um par de vezes os reflexos de Renan.



Tal como no primeiro tempo, o Mafra aguentou o primeiro impacto do ataque da Belenenses SAD e a partir dos 15 minutos do segundo tempo estendeu-se no campo, chegando mesmo a estar perto do golo num lance de contra-ataque que Andrezinho concluiu com um remate fraco para as mãos de Luiz Felipe.



À beira dos 10 minutos finais, o Belenenses SAD teve a última oportunidade de chegar ao empate, com Leandro a negar a festa da equipa de Petit com um corte em cima da linha de golo, depois de remate de Cassierra.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.







Mafra – Belenenses SAD: 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Andrezinho, 23 minutos.







Equipas:



- Mafra: Renan, Inácio Miguel, Bura, Pedro Barcelos, Bruno Silva (Rodrigo Martins, 46), Leandro, Andrezinho (Pedro Pacheco, 81), Vitor Gabriel (Kaká, 46), Gui Ferreira, Lee (Dieguinho, 68) e Okitokandjo (Lucas Marques, 80).



(Suplentes: Filipe Neves, Tomás Domingos, Pedro Pacheco, Rodrigo Martins, Kaká, Lucas Marques, Dieguinho e Camará).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Belenenses SAD: Luiz Felipe, Diogo Calila (Jójó, 76), Trova Boni (Chima, 46), Tomás Ribeiro, Nilton (Mota, 74), Yaya, Cafú, Taira (Chico, 58), Sousa, Ndour e Cassierra.



(Suplentes: João Monteiro, Pedro Nuno, Jójó, Danny, Mota, César Sousa, Chico, Rafa e Chima).



Treinador: Petit.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Inácio (18), Ndour (27), Pedro Barcelos (27), Trova Boni (28), Yaya (71) e Cafú (75).