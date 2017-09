Benfica `em crise` estreia-se na competição talismã

Lusa 20 Set, 2017, 10:00 / atualizado em 20 Set, 2017, 10:07 | Taça da Liga

A equipa de Rui Vitória recebe os bracarenses com um estado de espírito muito diferente daquele que viveu no início de época, em que venceu no Estádio da Luz a formação de Abel Ferreira por 3-1, na primeira jornada da I Liga e depois de ter conquistado a Supertaça.



Quase dois meses depois, os 'encarnados' apresentam-se numa crise de exibições e resultados, com jogos 'sofríveis' diante de Portimonense (vitória por 2-1), CSKA Moscovo (derrota por 2-1) e Boavista (derrota por 2-1).



Na Taça da Liga, o Benfica é recordista de troféus, com sete títulos em dez edições, enquanto o Sporting de Braga venceu em 2012/13, ao bater o FC Porto (1-0) na final, e após ter afastado as 'águias' nas meias-finais (3-2, nas grandes penalidades).



O jogo de hoje tem início marcado para as 21:15 e terá arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Setúbal. Do grupo A da Taça da Liga fazem ainda parte Real e Vitória de Setúbal.



Um pouco antes entram em ação Leixões e Paços de Ferreira (16:00), equipas do grupo D, o mesmo de FC Porto e Rio Ave, cujo jogo da primeira jornada está agendado apenas para 21 de dezembro.