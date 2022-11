Sporting de Braga vence Trofense na estreia na Taça da Liga

A vitória `arsenalista` ficou praticamente assegurada na primeira parte, com os golos de Simon Banza, aos 16 minutos, e de Al Musrati, já na reta final da primeira parte, aos 42, tendo Hernâni, no último lance do encontro, aos 90+4, fechado a contagem.

Com este triunfo, o Sporting de Braga isolou-se no primeiro lugar do grupo, com três pontos, mais dois do que Casa Pia e Paços de Ferreira, que empataram entre si 1-1 no passado domingo, enquanto o Trofense, da II Liga, é quarto, sem pontos.