Sporting parte à conquista das "meias" da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 29 Dez, 2017, 08:14 / atualizado em 29 Dez, 2017, 08:14 | Taça da Liga

A equipa de Alvalade está em situação privilegiada, podendo até bastar-lhe um empate no Estádio do Restelo para terminar no primeiro lugar, dependendo, nesse caso, do desfecho do embate entre o Marítimo, que também ainda pode apurar-se e o lanterna-vermelha União da Madeira, já eliminado.



Belenenses-Sporting e Marítimo-U. Madeira têm o início marcado para as 19h15.



A equipa de Alvalade está muito perto de atingir as meias-finais da competição. Tudo o que não seja uma derrota deixa os "leões" em situação previligiada para atingir a próxima fase da prova.



O treinador Jorge Jesus não deverá fazer alterações significativas naquele que é o habitual "onze" titular. Rui Patrício, Bruno Fernandes e Bas Dost deverão ficar no banco de suplentes.



O técnico leonino promete não facilitar porque está empenhado em seguir em frente na Taça da Liga, como revelou na antevisão da partida.



A equipa do Restelo ainda com hipóteses de apuramento caso vença o adversário desta noite avança para o desafio com a melhor equipa possível.



O treinador dos azuis Domingos Paciência quer ver a sua equipa nas meias-finais e só pensa no triunfo frente aos "leões" com realçou no lançamento da partida.



O jogo tem o início marcado para as 19h15, no Estádio do Restelo, com relato na Antena 1 do jornalista Nuno Matos, a reportagem de Eduardo Gonçalves e os comentários de Luís Vidigal.

Benfica só para cumprir calendário

O Benfica, recordista de títulos na competição, com sete troféus conquistados, em 10 edições, é que já está afastado das meias-finais, não podendo fazer melhor do que o atual segundo lugar no Grupo A, do qual o Vitória de Setúbal, adversário desta sexta-feira, é o virtual vencedor.



A quatro pontos do Setúbal, a primeira equipa a vencer a prova, em 2008, o tetracampeão nacional ainda não está livre de terminar no último lugar, ainda que essa indesejada posição deva ser decidida no confronto entre o Portimonense e o Sporting de Braga.



O jogo do Estádio do Bonfim tem o início marcado psara as 21h15, com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Vítor Martins.



Os sadinos devem promover poucas alterações no "onze" titular até porque o treinador José Couceiro quer continuar a ver a equipa a crescer.



Do lado da formação da Luz o número de mudanças será mais significativo até porque é preciso prevenir lesões e castigos a cinco dias do dérbi com o Sporting para o campeonato.



Os outros jogos desta sexta-feira são: Sp. Braga-Portimonense (grupo A), às 16h00, e Marítimo-U. Madeira (grupo B), pelas 19h15.

Sábado conclui-se a fase de grupos

A fase de grupos da Taça da Liga fica concluída no sábado, com os jogos dos agrupamentos C (Moreirense-V. Guimarães e Feirense-UD Oliveirense) e D (P. Ferreira-FC Porto e Rio Ave-Leixões).