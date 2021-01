Taça da Liga. Sporting e SC Braga em final inédita pelo primeiro título de 2021

A pandemia retirou o público e a festa da "final four" e afetou muito as duas meias-finais, das polémicas com os testes ao novo coronavírus nos "leões", que levaram os "dragões" a ameaçar boicotar a prova, ao surto que dizimou a equipa encarnada, com 17 infetados, entre eles sete jogadores, incluindo seis defesas.Ainda assim, como o espetáculo tinha de continuar, a prova prosseguiu, com o Sporting, sem os falsos positivos Nuno Mendes e Sporar, a bater o FC Porto por 2-1, na terça-feira, graças aos golos de Jovane Cabral, e o Sporting de Braga a impor-se ao "remendado" Benfica pelo mesmo resultado, no dia seguinte.Desta forma, a final da 14.ª edição da Taça da Liga terá uma final inédita, mas já com a garantia de um vencedor que somará o terceiro título, para se isolar no segundo lugar do "ranking", a quatro das "águias", e um técnico que chegará ao segundo.Os "leões" venceram as finais de 2017/18 e 2018/19, ambas no desempate por grandes penalidades, depois de terem perdido as de 2007/08 e 2008/09, enquanto os "arsenalistas" triunfaram em 2012/13 e na época passada, sendo que, pelo meio, em 2016/17, foram surpreendentemente derrotados pelo Moreirense.Por seu lado, o técnico leonino, Rúben Amorim, é o detentor da prova, que ganhou nos primeiros passos da carreira, mas pelo Sporting de Braga, enquanto Carlos Carvalhal arrebatou a edição inaugural, em 2007/08, ao comando do Vitória de Setúbal, numa final face ao Sporting, decidida nos penáltis.Na qualidade de líder da I Liga, e também por ter vencido os bracarenses - então com três centrais infetados –, por 2-0, já em 2021, para a ronda 12 do campeonato, os "leões" podem considerar-se ligeiramente favoritos.Nesse encontro, disputado em Alvalade, os "arsenalistas" construíram várias ocasiões para se adiantarem no marcador, mas foram ineficazes, e pouco felizes, e, na segunda parte, Pedro Gonçalves e Matheus Nunes selaram o triunfo dos anfitriões.





Quanto à final de sábado, nenhuma das formações perdeu jogadores por castigo, mas, ao nível trágico a que está a pandemia da covid-19, é uma incógnita saber se qualquer das formações estará na máxima força, ou perto disso.Rúben Amorim poderá, eventualmente, já poder contar com os falsos positivos Nuno Mendes e Sporar, ao contrário de Luís Neto e Tabata, enquanto, que seja do conhecimento público, os "arsenalistas" não têm qualquer infetado.O encontro entre o Sporting e o Sporting de Braga, correspondente à final da 14.ª edição da Taça da Liga em futebol, realiza-se no sábado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com início às 19h45.