Varzim e Estoril em destaque na Taça da Liga de futebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jul, 2018, 07:47 / atualizado em 30 Jul, 2018, 07:47 | Taça da Liga

O Varzim, da II Liga, eliminou em casa o Moreirense, da I Liga, com um triunfo por 2-0, com golos do nigeriano Stanley Awurum, aos 25 minutos, e do brasileiro Ruster (ex-Mirassol, Bra), aos 85.



Num duelo entre equipas recém-chegadas à II Liga, embora de direções opostas, o ex-primodivisionário Estoril Praia venceu em casa do recém-promovido Farense, por 2-0, com golos dos reforços Roberto Rodrigo (ex-Arouca), aos 19 minutos, e Filipe Soares (ex-Anadia), aos 83.

Nacional, Feirense e Chaves seguem em frente

Na Madeira, o Nacional, recém-promovido e campeão da II Liga, recebeu e eliminou o Boavista, com um triunfo por 2-1, numa partida em que chegou cedo à vantagem pelo moçambicano Witi, aos nove minutos, com um remate que contou com um desvio no defesa axadrezado Talocha. Na segunda parte, o Boavista reagiu e empatou por Fábio Espinho, aos 58 minutos, com um chapéu à entrada da área, mas o Nacional voltou à liderança pelo hondurenho Bryan Róchez, aos 64, sentenciando o apuramento para a fase de grupos.



O Feirense, da I Liga, afastou o Leixões, da II Liga, com um triunfo por 3-1, numa partida que teve um início frenético no Estádio Marcolino de Castro, com dois golos do reforço Edinho (ex-Vitória de Setúbal), aos três e dez minutos. O Leixões reduziu por Bura (ex-Académico de Viseu), aos 13 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas o Feirense voltou a alargar a diferença para dois golos por Fábio Sturgeon (ex-Vitória de Guimarães), aos 56.



O Desportivo de Chaves, da I Liga, assegurou a qualificação para a fase de grupos em casa do Arouca, da II Liga, no desempate pela marcação de grandes penalidades (5-3), após o nulo verificado no final do tempo regulamentar.



Os apurados e o que falta jogar



Os vencedores de cada um dos quatro grupos da terceira fase da prova, que se disputa entre 16 de setembro e 30 de dezembro, qualificam-se para a "final four", que se realiza em Braga entre 22 e 26 de janeiro de 2019.





Nacional, Feirense, Desportivo de Chaves, Varzim e Estoril Praia juntam-se na fase de grupos aos já apurados Desportivo das Aves, Marítimo, Belenenses e Paços de Ferreira, aos quatro primeiros classificados da I Liga de 2017/18 - FC Porto, Benfica, Sporting (detentor do troféu) e Sporting de Braga -- e ao isento da segunda fase da prova Vitória de Setúbal, finalista na época passada.A segunda fase da Taça da Liga, que tem ainda em aberto duas últimas vagas para o lote final de 16 equipas, é retomada em 5 de agosto com o Portimonense-Rio Ave e encerra no dia seguinte com o Vitória de Guimarães-Tondela.