8ª meia final de Portugal em fases finais

RTP 28 Jun, 2017, 08:03 / atualizado em 28 Jun, 2017, 10:16 | Taça das Confederações

10ª Taça das Confederações – meias-finais:



- Pela 1ª vez na história da competição, os quatro semi finalistas partem invictos para as meias-finais.



- Estão nas meias-finais as duas seleções da América e as duas da Europa.



- Tivemos 34 golos marcados na 1ª fase, curiosamente 17 no grupo A, 17 no grupo B.



- Apenas 1 jogador bisou, nos 12 jogos realizados, Werner (Alemanha).



- E três jogadores conseguiram marcar dois golos, Werner (Ale), Stindl (Ale) e Ronaldo (Port).



A seleção portuguesa na actualidade:



Esta será a 8ª meia final de Portugal de uma fase final, as outras sete: Mundial 1966 (d) ; Euro 1984 (d) ; Euro 2000 (d) ; Euro 2004 (v) ; Mundial 2006 (d) ; Euro 2012 (e) ; Euro 2016 (v).





- Portugal vem atualmente de oito jogos oficiais sem perder, depois da derrota frente à Suiça, no primeiro jogo da qualificaçao para o Mundial 2018, nunca mais perdemos nenhum jogo oficial. (8 jogos – 7 vitórias e 1 empate).



- Em todos os jogos (particulares e oficiais) Portugal marca há 10 jogos consecutivos. Último jogo sem marcar foi nesse jogo frente à Suiça em 6 de setembro 2016.





Portugal - Chile:





- Portugal nunca perdeu com o Chile (3 jogos - 2 vitórias e 1 empate)



Os marcadores dos golos frente ao Chile (na história) :



- Valdemor Mota, Vitor Silva, Pepe (2x) - em 1928 (4-2)



- Joaquim Dinis (2x), Humberto Coelho e Eusébio – em 1972 (4-1)



- Silvestre Varela – em 2011 (1-1)



- duas seleções em estreia nesta competição.



A outra parte do Chile :



- Dia da Independência - 18 Setembro de 1810 (da Espanha).



- O nome do ponto mais a sul do Chile chama-se: Estreito de Magalhães (nome do navegador português).



- Grandes figuras da história chilena – Salvador Allende, Augusto Pinochet, Ricardo Escobar, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Isabel Allende, Luis Sepúlveda, Raul Ruiz.







- Quem pela 1ª vez estará na final da Taça das confederações? Portugal ou Chile?