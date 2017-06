Alemanha e México procuram final da Taça

Mário Aleixo - RTP 29 Jun, 2017, 08:08 / atualizado em 29 Jun, 2017, 08:08 | Taça das Confederações

O jogo realiza-se no estádio Fisht Olympic, em Sochi, a partir das 19h00 e terá transmissão na RTP 1.



A seleção mexicana procurará contrariar o favoritismo e o poder do futebol germânico e chegar à final e domingo.



Da última vez que as duas seleções se encontraram, em 2005, nesta mesma competição, os mexicanos só caíram no prolongamento por 4-3.



No lançamento do desafio o selecionador da Alemanha, Joachim Low, foi evasivo e afirmou: “A juventude da nossa seleção ajudará no futuro. É ótimo ver que se estão a divertir”.



Já o técnico do México, Juan Carlos Osorio, foi mais direto e assegurou: “Vamos defender com dignidade um futebol que quer emular e aprender com a Alemanha”.