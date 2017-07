André Silva assume desilusão e aponta ao terceiro lugar na Taça das Confederações

RTP 01 Jul, 2017, 11:52 | Taça das Confederações

"Estaria a mentir se dissesse que queríamos estar aqui. Isto não seria verdade. Nunca escondemos que queríamos a final. Mas estamos a encarar este jogo com seriedade e vamos fazer tudo para ficar em terceiro lugar", afirmou André Silva.



O avançado falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo com os mexicanos, que marca a despedida de Portugal da Taça das Confederações.



"No primeiro jogo tivemos dificuldades. Empatámos a dois golos. Iremos estudar as falhas que tivemos nesse jogo e certamente vamos ouvir as melhores ideias. Espero que tudo corra da melhor maneira", disse o jogador do AC Milan.



André Silva admitiu que atuar ao lado de Cristiano Ronaldo, que foi dispensado da seleção nacional devido a motivos pessoais, “é outra coisa”, mas enalteceu as qualidades dos jogadores que continuam à disposição de Fernando Santos.



"Jogar com o melhor do mundo é outa coisa. Desta vez, não está cá, mas temos outros jogadores para ocupar o lugar dele e seja quem for o escolhido vai dar o melhor", referiu o avançado de 21 anos.



O Portugal-México está agendado para as 15h00 (13h00 horas em Lisboa) e terá arbitragem de Fahad Al Mirdasi, da Arábia Saudita. O encontro é transmitido em direto na RTP1 e no site da RTP.



c/ Lusa