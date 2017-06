Pepe diz que Ronaldo está "super motivado", apesar dos problemas em Espanha

Lusa 20 Jun, 2017, 18:03 / atualizado em 20 Jun, 2017, 18:06 | Taça das Confederações

"O Cristiano Ronaldo é mais um jogador que está super motivado para ajudar Portugal, como sempre o fez", afirmou Pepe na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, em Moscovo, da segunda jornada do grupo A.

Na semana passada, o capitão da seleção nacional foi acusado em Espanha do crime de fraude fiscal, no valor de 15 milhões de euros, e a imprensa desportiva avançou que o jogador português pediu para abandonar o Real Madrid, por estar insatisfeito com o tratamento que está a ter no país.

No domingo, Ronaldo foi titular na estreia de Portugal na Taça das Confederações, no empate (2-2) com o México, e foi eleito o melhor em campo, no duelo que decorreu na Arena Kazan.

Habitualmente, após o jogo, o vencedor do prémio de melhor em campo desloca-se à sala de imprensa para responder a algumas perguntas dos jornalistas, algo que acabou por não suceder com Ronaldo.

Nos outros jogos da competição até agora disputados, Smolov (Rússia), Vidal (Chile) e Draxler (Alemanha) compareceram todos junto dos jornalistas.

A seleção portuguesa de futebol faz ainda hoje, às 19:30 (17:30 de Lisboa), o habitual treino de adaptação ao relvado da Arena Otkrytie, em Moscovo, palco do encontro de quarta-feira com a Rússia.

A partida está marcada para as 18:00 (16:00) e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.