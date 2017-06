Seleção respira fundo a pensar na Nova Zelândia

Mário Aleixo - RTP 22 Jun, 2017, 08:12 / atualizado em 22 Jun, 2017, 08:13 | Taça das Confederações

A seleção portuguesa de futebol treina na manhã desta quinta feira em Moscovo e viaja à tarde para São Petersburgo, onde no sábado defronta a Nova Zelândia, na terceira e última jornada do Grupo A da Taça das Confederações.



Portugal vai treinar num dos relvados adjacentes à Arena Otkrytie, recinto onde na quarta-feira venceu a Rússia, por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, aos oito minutos.



No rescaldo da partida o selecionador nacional, Fernando Santos, mostrava-se satisfeito com a melhoria do jogo português em relação ao primeiro jogo e especificou que a equipa das quinas defendeu melhor e teve mais posse de bola.





A sessão está agendada esta manhã e os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. É esperado que o selecionador Fernando Santos poupe os titulares do jogo com os russos.Após a sessão de trabalho, a comitiva lusa viaja às 14h30 de Lisboa para São Petersburgo.No sábado, às 16h00, Portugal defronta a Nova Zelândia, no Estádio Krestovsky, numa partida em que poderá confirmar a passagem às meias-finais da Taça das Confederações.Nesta altura a classificação do Grupo A está aasim ordenada: 1º México 4 pontos, 2º Portugal 4 pts, 3º Rússia 3 pts e 4º Nova Zelândia 0.Na última jornada do grupo jogam: México-Rússia e Nova Zelândia-Portugal.Tudo se decidirá nesta ronda derradeira onde México, Portugal e Rússia têm hipóteses de se apurarem para as meias-finais.