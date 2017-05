Benfica e V. Guimarães começam a afinar estratégias

Mário Aleixo - RTP 25 Mai, 2017, 08:01 | Taça de Portugal

A formação encarnada fez na quarta feira o treino de adaptação ao relvado do jogo numa sessão de trabalho que só contou com a ausência de Jardel a recuperar de uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno e está fora das opções do treinador Rui Vitória.



O coletivo nortenho continua a preparar-se no estádio D. Afonso Henriques e o dia de hoje (quinta feira) deverá ser determinante para se saber se Pedro Henrique vai ou não entrar nas contas do técnico Pedro Martins para o desafio de domingo.



O defesa central está ausente dos trabalho há mais de uma semana, devido a um problema muscular.



Por prevenção Pedro Martins chamou ao treino Marcos Valente, central da equipa B, contudo a confirmar-se a ausência de Pedro Henrique a opção para o substituir deverá recair em Prince.



As duas equipas voltam a treinar esta quinta feira e no Estádio Nacional realizar-se-á uma conferência de imprensa para abordar questões relacionadas com a segurança do jogo.