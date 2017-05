Benfica e V. Guimarães escolhem os melhores para a festa

Mário Aleixo - RTP 26 Mai, 2017, 07:59 | Taça de Portugal

A formação encarnada volta a treinar esta sexta feira no centro de estágio do Seixal.



Já se sabe que Samaris pode ser utilizado por via do recurso interposto pelo Benfica e aceite, ao castigo de quatro jogos que foi aplicado ao grego.



Jardel é a única baixa confirmada dado que recupera de uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno.



Rafa talismã



Admite-se que Rafa seja o “joker” preparado pelo técnico benfiquista para desmoronar o ”castelo” vitoriano.



O médio ofensivo é o único jogador do plantel encarando que sabe o que é marcar no Jamor;



O último golo que marcou na Taça de Portugal foi na final de 2014/15, ao serviço do Sporting de Braga;



Jogou as duas últimas finais pelo Sp. Braga e venceu a de 2015/16 frente ao FC Porto;



Foi titular nas duas últimas partidas das meias-finais frente ao Estoril.



Vitória mantém a dúvida central



O coletivo nortenho continua a preparar-se no estádio D. Afonso Henriques e o dia de hoje (sexta feira) marca a última sessão de trabalho no Minho.

O tempo é de se saber se Pedro Henrique vai ou não entrar nas contas do técnico Pedro Martins para o desafio de domingo.



O defesa central está ausente dos trabalho há mais de uma semana, devido a um problema muscular.



De prevenção para ocupar o lugar do futebolista lesionado está Prince.



Os vitorianos partem de Guimarães às 13h45 desta sexta feira rumo a Sintra, arredores de Lisboa, onde estagiarão até perto da hora do desafio.

A formação do Vitória faz o treino de adaptação ao relvado sábado, às 10h30.



Também sábado é tempo dos dois treinadores, Rui Vitória e Pedro Martins, fazerem a antevisão da partida em conferência de imprensa, durante a tarde.