Benfica estreia-se na Taça de Portugal frente ao Olhanense

Lusa 14 Out, 2017, 11:21 | Taça de Portugal

Com apenas um triunfo nos últimos seis jogos e dois nos derradeiros oito, o conjunto de Rui Vitória inicia a defesa do título conquistado na época passada, num trajeto concluído com uma vitória por 2-1 sobre o Vitória de Guimarães, no Jamor.



Mesmo em crise de resultados, o tetracampeão nacional em título e atual terceiro colocado da I Liga é claramente favorito a seguir em frente, face a um clube algarvio que em 2013/14 estava no escalão principal e agora é do terceiro.



A formação algarvia, que tem ainda a desvantagem de não poder jogar no seu estádio, o José Arcanjo, segue no terceiro lugar da Série E do Campeonato de Portugal, atrás de Farense e Oriental, após seis jornadas.



O encontro entre algarvios e lisboetas é o último do dia, de um total de seis, cinco dos quais com equipas da I Liga, entre elas o Vitória de Guimarães, finalista vencido da última edição, que joga no reduto do Vasco da Gama.



Por seu lado, o Sporting de Braga atua na casa do São Martinho e o Marítimo jogo no reduto do Torcatense, outras duas formações do Campeonato de Portugal, enquanto o Feirense visita o Académico de Viseu, líder da II Liga.



No único embate sem equipas do primeiro escalão, o Cova da Piedade, da II Liga, é anfitrião do Anadia, do Campeonato de Portugal.



A terceira ronda da Taça de Portugal começou na quinta-feira, com o apuramento do Sporting, que afastou o Oleiros, prosseguiu na sexta-feira, com a goleada do FC Porto ao 'distrital' Lusitano de Évora, no Restelo, e fecha no domingo, com mais 24 jogos.