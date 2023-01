Casa Pia e V. Setúbal lutam pelos "quartos" da Taça

Atualmente no terceiro escalão, o clube sadino já venceu três vezes a Taça de Portugal (1964/65, 1966/67 e 2004/05) e esteve em outras sete finais, mas não atinge os quartos de final desde 2010/11.Grande surpresa da I Liga, na qual ocupa o quinto posto, o Casa Pia pode chegar pela primeira vez aos quartos de final da competição.O vencedor deste encontro vai defrontar o Nacional, da II Liga, que, na quarta-feira, afastou o Rabo de Peixe, do Campeonato de Portugal, por 1-0.As duas equipas apenas se encontraram uma vez na Taça de Portugal, com os sadinos a levarem a melhor na quarta eliminatória em 2015/16A última partida dos oitavos de final está marcada para as 19h45, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, e vai ter arbitragem de António Nobre.Equipas já apuradas para os quartos de final: Famalicão, Benfica, BSAD, Nacional, Sporting de Braga, Académico Viseu e FC Porto.