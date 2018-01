FC Porto completa quadro dos semifinalistas da Taça

Mário Aleixo - RTP 12 Jan, 2018, 08:21 / atualizado em 12 Jan, 2018, 08:21 | Taça de Portugal

O FC Porto foi a última equipa a apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer em casa do Moreirense, por 2-1, encontrando o Sporting na próxima fase. Na outra meia-final jogarão Aves e Caldas.



No desafio entre "dragões" e "cónegos" os mexicanos Hector Herrera (8 minutos) e Miguel Layun (20) marcaram os golos dos azuis e brancos, com o brasileiro Edno (73) a reduzir para os axadrezados de verde e branco.



No rescaldo da partida Sérgio Vieira, treinador do Moreirense, fez desta forma a leitura do desafio: "O nosso golo acaba por aparecer tarde, e os golos do FC Porto acabaram por aparecer cedo de mais. O nosso golo acabou por dar uma energia diferente à nossa equipa, mas os golos que consentimos na primeira fase de construção já tínhamos identificado no último jogo (com o Benfica), mas fica a aprendizagem. O golo acabou por vir tarde de mais, mas foi importante para perceber como a equipa tem a capacidade de reagir".





Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, limitou-se a admitir que o essencial foi conseguido: "Como nas outras competições, queríamos passar à próxima eliminatória, ou seja, às meias-finais da Taça de Portugal. O objetivo foi conseguido, não com uma brilhantíssima exibição da nossa parte. A Taça, e nós vimos ainda ontem (quarta-feira) um contexto difícil. E também o Moreirense, e este campo é um campo difícil de jogar".Na meia-final, que se vai disputar a duas mãos, o FC Porto vai defrontar o Sporting, que, na quarta-feira, venceu fora o Cova da Piedade, da II Liga, por 2-1.Na outra meia-final vão estar dois estreantes, o primodivisionário Desportivo das Aves e o Caldas, do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do qual veio também o Farense, eliminado pelo conjunto do distrito de Leiria, por 3-2, após grandes penalidades.O Desportivo das Aves afastou o Rio Ave, em Vila do Conde, por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a três no final dos 90 minutos e um empate a quatro após o prolongamento.A primeira mão das meias-finais disputa-se em 27 ou 28 de fevereiro ou em 1 de março, enquanto a segunda mão está marcada para 17, 18 ou 19 de abril.