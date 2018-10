João Manuel Pinto anseia surpreender o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Out, 2018, 12:28 / atualizado em 16 Out, 2018, 12:28 | Taça de Portugal

João Manuel Pinto à espera do Benfica com a ambição de travar o poderio dos encarnados | academiajmp

A dois dias da realização do encontro o técnico da formação beirã admitiu que os seus jogadores estão “ansiosos mas preparados e focados” para o desafio.



Até à hora do jogo João Manuel Pinto sabe que tem de preparar mentalmente o grupo e fazê-los “acreditar e ter coragem” para enfrentar o desafio.





Não jogar na Sertã é uma contrariedade como reconheceu o técnico, em declarações ao jornalista Nuno Matos, até porque “o campo tinha condições, o relvado está bom e apresenta as dimensões necessárias”.









O treinador lembrou que “o relvado não é utilizado há 10 dias” e realçou “a dificuldade acrescida que é jogar em campo neutro”.Sobre a provável utilização do avançado Jonas por parte dos encarnados João Manuel Pinto mostrou-se conformado embora preocupado porque “Jonas não é um jogador qualquer é um dos melhores avançados da Europa”.Por fim e sobre como está a sentir o jogo depois de ter jogado no Benfica o antigo defesa vez questão de dizer que “a forma como esteve no clube faz com que fique na sua história”.Porém João Manuel Pinto realçou a realidade do jogo para acentuar que o seu “coração é benfiquista mas quinta-feira não”.