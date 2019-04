Manuel Mota é o árbitro do Sp.Braga-FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Abr, 2019, 11:22 / atualizado em 02 Abr, 2019, 11:22 | Taça de Portugal

Manuel Mota será auxiliado pelos árbitros assistentes Nuno Eiras e Jorge Fernandes, e no videoárbitro estará Rui Oliveira.



O SC Braga recebe o FC Porto na "Pedreira" a partir das 20h15, num jogo em que os "arsenalistas" têm uma desvantagem de 3-0 trazida da primeira mão, disputada no Estádio do Dragão, em 26 de fevereiro.



O último jogo do árbitro de Vila Verde foi no sábado, na vitória do Sporting em casa do Desportivo de Chaves (3-1), na I Liga.



Esta época Manuel Mota esteve na visita do SC Braga a Setúbal (vitória por 1-0), e na receção do FC Porto ao Portimonense (4-1), ambos jogos do campeonato.



A outra meia-final disputa-se na quarta-feira no Estádio de Alvalade, com o Sporting a receber o Benfica na segunda mão, depois de uma derrota no Estádio da Luz por 2-1.