Moreirense elimina V. Guimarães da Taça

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a formação de Moreira de Cónegos confirmou a ‘tendência’ nos confrontos na prova ‘rainha’ com os vimaranenses, que eliminaram nas três ocasiões anteriores em que as duas equipas se defrontaram, impondo-se com golos de Yan Matheus, que ‘bisou’ (aos 20 e 45 minutos), e Steven Vitória (60).



O Vitória de Guimarães, que ainda viu Rochinha (89) e Rafa Soares (90+3) marcarem na reta final do encontro, junta-se a Gil Vicente, Paços de Ferreira e Santa Clara na lista de clubes da I Liga eliminados na quarta eliminatória da Taça de Portugal.