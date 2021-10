Números e Curiosidades - 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

- Está em andamento a 82.ª edição da Taça de Portugal.





- Já 13 clubes venceram a Taça (!)





- Nos últimos 12 anos, apenas dois clubes pisaram o (Jamor/Coimbra) pela 1.ª vez (na final), o Desp. Aves (2017/18)) e o Desp. Chaves (2009/10).

- Iremos ter um 26.º clube diferente a estrear-se no Jamor/Coimbra? (Desp. Aves foi o 25.º)?!- Últimas 5 edições: 5 vencedores diferentes (!)- Os últimos cinco vencedores nos últimos 5 anos:2016/17 – Benfica2017/18 – Desp. Aves2018/19 – Sporting2019/20 – FC Porto2020/21 – Sp. Braga- Realizados 90 jogos.- Foram marcados até ao momento 282 golos.- Maior goleada até ao momento – Canelas 2010–12 Régua-0.- 7 distritos já não estão representados na Taça, os distritos de Évora, Portalegre, Guarda, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Santarém.- As outras 13 Associações têm todos ainda representantes, a saber:- Lisboa (13), Porto (12), Braga (9), Aveiro (5), Coimbra (4), Viseu (4), Algarve (4), Setúbal (3), Castelo Branco (3), Madeira (3), Leiria (2), Açores (1) e Beja (1).- São 64 clubes ainda na Taça, 32 vão ficar pelo caminho nesta 3.ª eliminatória.- São 3 os clubes resistentes dos distritais, o Cinfães (Viseu), Moitense (Setúbal) e o Águias do Moradal (Castelo Branco).- Nesta 1.ª ronda onde entram os clubes da I Liga, todos jogam fora.- I LIGA – 18 clubes.- II LIGA – 15 clubes.- III LIGA – 11 clubes.- Camp. Portugal – 17 clubes.- Distritais – 3 clubes.- Só 4 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting e Académica.- Já 35 treinadores portugueses venceram a Taça. Carlos Carvalhal foi o último a vencer.- Hoje (sexta-feira) com 3 jogos, sendo o primeiro às 18h00 com a Académica-Famalicão.- A maior parte dos jogos vão realizar-se no domingo às 15h00. São 13 jogos a essa hora.- Melhor ataque até ao momento é do Canelas 2010 com 14 golos, mas… já foi eliminado.

- Vamos ter nesta eliminatória, e já hoje (sexta-feira), o CF “Os Belenenses” – Sporting. Ruben Amorim regressa ao local onde “cresceu” como futebolista.