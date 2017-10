Olhanense aposta num bom espetáculo frente ao Benfica

Mário Aleixo - RTP 13 Out, 2017, 12:22 / atualizado em 13 Out, 2017, 12:22 | Taça de Portugal

Olhanense e Benfica jogam este sábado, a partir das 19h00, no Estádio Algarve, em jogo da terceira eliminatória da Taça.



Isidoro Sousa mostra-se consciente de que não será fácil enfrentar uma equipa que é tetracampeã e adiantou: “Nós temos as nossas limitações e tentaremos fazer o melhor. Que seja um bom espetáculo com ‘fair-play’”.



Apesar das diferenças entre as duas equipas o dirigente do clube algarvio, em declarações ao jornalista Nuno Matos, garantiu: “Vamos tentar fazer o melhor resultado. Era importante para o Olhanense passar esta eliminatória. Contamos com a galvanização dos nossos jogadores”.





Sobre o apoio que a equipa poderá ter no Estádio Algarve, casa emprestada do Olhanense neste jogo, o presidente do clube mostrou-se resignado e fez um apelo aos adeptos: “Não é fácil mudar de casa, os nossos sócios gostariam que a equipa jogasse no Estádio José Arcanjo mas a verdade é que a receita no Estádio Algarve será superior. Apelo aos sócios e adptos para apoiarem a equipa”.A propósito do atual estado das duas equipas, um Benfica em crise e um Olhanense em alta no campeonato de Portugal, Isidoro Sousa opta por ser realista ao afirmar: “A crise no Benfica é falsa e passageira e o Olhanense mesmo a jogar bem ainda está a uma longa distância do nosso adversário”.