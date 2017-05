PSP preparada para tudo na final da Taça

Mário Aleixo - RTP 25 Mai, 2017, 12:38 | Taça de Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou esta quinta feira que tem preparada uma componente para intercetar eventuais fenómenos de terrorismo na final da Taça de Portugal de futebol, entre Benfica e Vitória de Guimarães.



"Temos uma componente prevista direcionada para dissuasão e deteção de alguns desses fenómenos (terroristas). A PSP tem, desde 2015, desenvolvido diversas medidas de segurança, umas mais vicieis outras menos visíveis. Tem sido uma constante a implementação dessas medidas", começou por divulgar o subintendente da PSP Pedro Marques.



Uma das novidades da 7.ª edição da prova rainha do futebol nacional está relacionada com a "criação de uma porta adicional para os adeptos afetos ao Benfica", na zona norte do Estádio do Jamor, bem como o "aumento do número de torniquetes" nessa mesma entrada.



De resto, o subintendente da PSP não revelou o número de agentes destacados para o encontro de domingo, frisando que só na véspera terá a certeza exata.



"O número de efetivos ainda não está fechado. Andamos a trabalhar há bastante tempo e pretendemos ter um dispositivo flexível que nos permita responder aos desafios de várias ordens. Só conseguiremos fechar esse dispositivo praticamente em cima do acontecimento", declarou.



No domingo, Benfica e Vitória de Guimarães disputam a final da Taça de Portugal, pelas 17h15, no Estádio do Jamor, em Oeiras.