Ricardo Cravo quer surpreender o Vitória de Setúbal

Mário Aleixo - RTP 13 Out, 2017, 12:21 / atualizado em 13 Out, 2017, 12:21 | Taça de Portugal

Ricardo Cravo, de 53 anos, é o novo treinador do Pinhalnovense, 5º classificado da Série E do Campeonato de Portugal, e o homem escolhido pela SAD do Pinhalnovense para orientar a sua equipa.



O técnico já trabalhou este ano na República da Irlanda e China e sobre o embate com o vizinho V. Setúbal, em declarações ao jornalista da Antena 1 João Gomes Dias, revelou o ambiente que se vive no Pinhal Novo: “Será um jogo que trará muitos adeptos dos dois clubes ao nosso estádio o que em termos financeiros será benéfico”.





No plano desportivo Ricardo Cravo recusa baixar os braços antes do início do jogo e encara a partida com frontalidade: “Respeitamos o V. Setúbal mas temos uma equipa jovem, vamos ser ambiciosos e tentar ganhar”.Esta ambição na opinião o treinador é extensiva à massa associativa: “Os nossos adeptos acreditam que é possível ganhar e nós trabalhámos esta semana com humildade, determinação e crer para tentar vencer o jogo”.Sobre o desafio que o espera o técnico tem ideias claras e mencionou-as: “Queremos fazer um campeonato tranquilo e garantir rapidamente manutenção. Temos 3/4 jogadores que podem chegar à I Liga”.