Sete equipas correm na Taça a caminho do Jamor

Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 08:28 / atualizado em 15 Dez, 2017, 08:28 | Taça de Portugal

Cova da Piedade e Farense foram as únicas equipas a ganhar fora nos oitavos de final, com maior destaque para os piedenses, do Campeonato de Portugal (CP), que foram à Madeira derrotar o Marítimo da I Liga, por 4-2, no desmepate por grandes penalidades. O Farense foi aos Açores eliminar o Praiense, por 1-0.



Entre os principais eliminados estão o Benfica que perdeu em Vila do Conde frente ao Rio Ave, por 3-2, após prolongamento, e o V. Guimarães goleado pelo FC Porto, 4-0, no Estádio do Dragão.



Moreirense e Aves, ambos da I Liga, seguem em frente depois de uma eliminatória com grau de dificuldade diferente para as duas equipas. Os "cónegos" só se desembaraçaram do Santa Clara, da II Liga, no desempate por grandes penalidades, 6-5, em Moreira de Cónegos. Qaunto aoa avenses foram à Madeira e golearam o União (II Liga) por 5-1.



Uma eliminatória calma teve o Sporting que recebeu o Vilaverdense, em Alvalade, e ganhou por 4-0.



Falta realizar um jogo dos oitavos de final que terá lugar a 30 de dezembro, pelas 15h00, e colocará frente a frente o Caldas, do CP, e a Académica, da I Liga, no campo da Mata.



O sorteio dos quartos de final realiza-se dia 18 de dezembro, a próxima segunda-feira, no auditório da Cidade do Futebol, em Oeiras, arredores de Lisboa.