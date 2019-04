Sporting e Benfica discutem vaga na final da Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Abr, 2019, 08:36 / atualizado em 03 Abr, 2019, 08:36 | Taça de Portugal

Depois de o FC Porto eliminar o Sporting de Braga com um 3-0 em casa e um empate a uma bola no segundo jogo, na terça-feira, em Braga, os dois rivais de Lisboa disputam um dérbi (20h45) que decide o outro finalista para a final do Jamor.





No primeiro encontro, disputado na Luz, em 6 de fevereiro, o brasileiro Gabriel e um autogolo de Tiago Ilori adiantaram as "águias", mas um livre direto de Bruno Fernandes, já nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar, fez o Sporting reentrar nas contas da eliminatória, devido a um golo fora que vale a dobrar se os "leões" vencerem por 1-0.





Enquanto a formação de Bruno Lage chega ao jogo com a liderança do campeonato, em igualdade com o campeão em título, o FC Porto, a equipa comandada pelo holandês Marcel Keizer é quarta, em igualdade pontual com o terceiro, o SC Braga e a oito pontos da liderança.



Nos convocados da equipa da casa está o macedónio Ristovski, que foi expulso na vitória em casa do Desportivo de Chaves (3-1), um castigo que foi alvo de recurso por parte dos "leões", e que ainda espera uam decisão.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador dos "leões", Marcel Keiser, confirmou a ausência de Bas Dost e afastou a carga decisiva do duelo com o eterno rival.















A equipa encarnada conta com o regresso do brasileiro Jardel, dois meses depois de se ter lesionado, bem como o sérvio Zivkovic.





No lançamento da partida o técnico das "águias", Bruno Lage, falou do caráter decisivo do encontro.















A favor do Sporting joga a história, que dita um grande domínio sobre o rival lisboeta em jogos caseiros para a Taça, uma vez que à entrada para o 16.º embate somam 12 vitórias, contra três derrotas.Os encarnados não vencem em Alvalade para a Taça desde 1963, quando um golo de José Águas deu um triunfo pela margem mínima, enquanto a última receção aconteceu em 2015/16, ditando uma vitória caseira por 2-1, ainda que só tenha surgido no prolongamento.Ainda assim, os últimos oito dérbis entre as duas equipas não registam qualquer vitória do Sporting, antes quatro triunfos do Benfica e outras tantas igualdades, não conseguindo os verdes e brancos vencer precisamente desde essa quarta eliminatória da Taça em 2015/16.