Sporting junta-se ao FC Porto na final da Taça de Portugal

Taça de Portugal

No final do dérbi foram os "leões" a fazerem a festa | António Cotrim-Lusa

Depois de terem perdido na Luz o jogo da primeira mão das meias-finais, por 2-1, os "leões" ganharam no Estádio José Alvalade com um golo de Bruno Fernandes, que marcou aos 75 minutos, depois de já ter feito o golo fora que vale a qualificação.





No final da partida o treinador da equipa leonina, Marcel Keizer, desfez-se em elogios aos jogadores e destacou o mérito da equipa no triunfo.





Do lado dos vencidos o técnico Bruno Lage lamentou a eliminação por considerar que, nas duas maõs, a sua equipa foi melhor e recordou que o pricnipal objetivo é outro (vitória no campeonato) e que faltam sete jogos.









A equipa "leonina", que venceu 14 dos 17 confrontos caseiros com o Benfica na Taça de Portugal, quebrou uma série de oito jogos e mais de três anos sem conseguir bater os encarnados – a última vitória aconteceu na quarta ronda da Taça em novembro de 2015.





No final da partida a festa fez-se por parte dos adeptos leoninos.









Esta será a quinta final entre "leões" e "dragões", que se encontraram no jogo decisivo pela última vez em 2008, com vitória do Sporting, por 2-0. Nas quatro finais disputadas entre ambos, registaram-se duas vitórias para cada.





O Sporting, que ergueu o troféu 16 vezes, regressa ao Estádio Nacional um ano depois de ter sido derrotado pelo Desportivo das Aves, por 2-1. A sua última conquista da Taça de Portugal aconteceu na época 2014/15, em que bateu o SC Braga (3-1 no desempate por penáltis, após o 2-2 no prolongamento).Na final, o Sporting vai defrontar o FC Porto, que eliminou o SC Braga (3-0 em casa e 1-1 fora) e também procura conquistar a Taça de Portugal pela 17.ª vez.