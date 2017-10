Sporting mostra em Oleiros a força dos "grandes"

Mário Aleixo - RTP 12 Out, 2017, 08:00 / atualizado em 12 Out, 2017, 08:01 | Taça de Portugal

No relvado sintético do Estádio Municipal de Oleiros, o Sporting deverá aproveitar o desnível entre as equipas - o Oleiros disputa a série C do Campeonato de Portugal (terceiro escalão) - para resguardar alguns dos seus habituais titulares, na ronda em que entram em cena os clubes da I Liga.



Para chegar à terceira eliminatória, o Oleiros deixou pelo caminho Alcanenense e Sousense, conjuntos que também militam no Campeonato de Portugal.



A equipa dos "leões" prepara-se para apresentar uma equipa de segunda linha perante um adversário não-profissional que se apresentará na máxima força mas ainda a recuperar do esforço feito no último fim-de-semana.



Na antevisão da partida o treinador da equipa lisboeta, Jorge Jesus, colocou a ênfase nas críticas ao relvado sintético onde se realizará o desafio.





FC Porto e Benfica fora de portas

Quanto ao técnico da equipa beirã, Natan Costa, acredita que que possível deixar uma boa imagem, prometeu não alterar a forma de jogar do grupo e deixou no ar uma réstia de esperança ao dizer que "tudo pode acontecer".Há 29 anos que o Sporting não faz um jogo oficial no distrito de Castelo Branco. A última foi para a I Liga, em casa do Covilhã, com vitória dos lisboetas por 2-1.O regulamento da prova determina que todos os clubes da I Liga joguem a terceira eliminatória na qualidade de visitantes quando têm de defrontar adversários de escalão inferior, pelo que, tal como o Sporting, o Benfica, detentor do troféu, e o FC Porto iniciam a competição fora de casa.Na sexta-feira, o Lusitano de Évora (distritais) recebe os "dragões" em casa emprestada, o Estádio do Restelo, em Lisboa, enquanto os encarnados iniciam a defesa do troféu no Estádio Algarve, no sábado, perante o Olhanense (II Liga).