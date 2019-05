Sporting mostra Taça de Portugal na Câmara de Lisboa

RTP Comentários 27 Mai, 2019, 19:34 | Taça de Portugal

Por volta das 18h00, o autocarro do Sporting chegou à Câmara Municipal de Lisboa para mostrar a Taça de Portugal conquistada no último sábado ao FC Porto. Vários adeptos estavam presentes para mostrar apoio aos jogadores, que tiveram no capitão Bruno Fernandes a principal figura.





O jogador de 24 anos levou a Taça em mãos, acompanhado de toda a comitiva sportinguista, e tirou a foto de família dentro do edifício da Câmara Municipal, ao lado de Fernando Medina, que foi o primeiro a discursar sobre a conquista leonina no Jamor.





O presidente da autarquia lisboeta lembrou que foi a terceira vez que o Sporting foi recebido após as conquistas europeias no futsal e hóquei patis e relembrou também que não "existem duas sem três". Sem fazer alusão ao que aconteceu no ano passado na Academia de Alcochete, Fernando Medina realçou que os Leões regressaram aos grandes triunfos.





"Os resultados deste ano provam que as instituições, como o Sporting CP, com mais de um século de histórias para contar e uma massa adepta a quem todos reconhecem a fidelidade e a persistência, nunca morrem. Têm altos e baixos mas sempre ao local que é seu por direito. E o Sporting, em apenas um ano, voltou aos grandes triunfos".







Seguido de Frederico Varandas, o presidente do Sporting falou sobre a situação "saudável" que a equipa leonina vive um ano depois da invasão à Academia de Alcochete.





"Naquela tarde, o Sporting não venceu apenas a um grande clube, não venceu apenas uma Taça de Portugal. Venceu muito mais que isso. Demonstrou que depois de estar fragmentado, partido, débil, está de volta ao mais alto nível: saudável, forte e competitivo".





Depois de uma trocas de prendas entre o presidente leonino e Fernando Medina, a equipa do Sporting subiu à varanda da Câmara Municipal e partilhou com os adeptos presentes a conquista da 17.ª Taça de Portugal da sua história.