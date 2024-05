Taça de Portugal: Coates diz que dobradinha seria especial, Pepe quer terceira seguida

“De tudo iremos fazer para vencer esta Taça e conseguir mais um título para o Sporting. Seria especial juntar a Taça ao Campeonato e conseguir a ‘dobradinha’. É esse o nosso objetivo. Queremos que os nossos adeptos se sintam felizes e orgulhosos com o que esta equipa tem feito”, começou por dizer o 'capitão' dos ‘leões’, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O habitual titular no eixo defensivo do novo campeão nacional espera “um bom jogo entre duas equipas que querem muito ganhar a final” num lugar “realmente especial”.



“Jogar no Jamor é realmente especial. Já tive o privilégio de estar neste palco e de vencer um troféu com muito significado, não só para os adeptos, mas também para os jogadores. Temos a responsabilidade de entrar em campo e dar mais uma alegria a quem esteve lado a lado connosco ao longo de toda a temporada. Vamos trabalhar para que isso aconteça, com seriedade, exigência e muito compromisso”, expressou.



União e espírito foram as palavras usadas por Coates para descrever a “grande força do balneário”, aludindo à conquista da I Liga.



“Para ganhar o campeonato em Portugal temos de ter uma mentalidade muito forte. Penso que a união e o espírito que existe no balneário é a nossa grande força e isso foi notório ao longo de todo o ano. É com esse espírito que vamos disputar a final da Taça de Portugal. Queremos que o Sporting volte a conquistar a ‘dobradinha’”, terminou.



Por sua vez, o portista Pepe, que está em dúvida para a final, devido a problemas físicos, apontou à conquista de um troféu levantado pelos ‘dragões’ nas últimas duas edições.



“[Estamos] conscientes que é um momento bastante importante do futebol português e que todas as finais que disputamos são com o intuito de dar o nosso melhor e vencer”, manifestou.



Para o experiente defesa central, “o jogo será extremamente difícil e as duas equipas vão jogar para poder marcar muitos golos”.



“É uma final que representa muito do que é a cultura do futebol português. Apesar da rivalidade das duas equipas é um dia de convívio saudável. Fizemos uma trajetória muito bonita nesta Taça de Portugal, vamos estar bem preparados para disputar esta final e dar o nosso melhor para a ganhar”, concluiu.



A final da Taça de Portugal disputa-se no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 17:15, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.