Taça de Portugal. FC Porto e Vizela procuram um lugar nas meias-finais

Já a equipa do Vizela revelou na terça-feira que tem 12 elementos da sua estrutura de futebol infetados com o coronavírus e pediu adiamento do jogo dos quartos de final com o FC Porto, mas ainda não obteve resposta.





Os "dragões" são favoritos na visita ao Vizela, 12.º classificado na I Liga e que na primeira volta do campeonato foi goleado em casa pelo FC Porto por 4-0, em jogo da 15.ª jornada, disputado em 19 de dezembro.





Um jogo em que a equipa de Sérgio Conceição, líder do campeonato, venceu com golos de Luís Díaz (14 minutos), Otávio (19), Zaidu (47) e Samu (64 na própria baliza).





Até chegar aos quartos de final, o FC Porto eliminou o Sintrense (5-0 fora), o Feirense (5-1 em casa) e o Benfica (3-0 em casa), e o Vizela afastou o Vitória de Setúbal (2-0 fora), o Estrela da Amadora (2-0 em casa) e o Sporting de Braga (1-0 em casa).





A Taça de Portugal é um dos objetivos do FC Porto, uma competição que já venceu por 17 vezes, o mesmo número do rival Sporting, adversário frente ao qual marcará encontro nas meias-finais se vencer o jogo que tem início às 20h45.





O Sporting apurou-se na terça-feira à noite para as "meias", depois de vencer por 4-0 o Leça, equipa do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, em partida disputada em Paços de Ferreira.





A outra meia-final da competição, fase da prova disputada a duas mãos, sairá do vencedor do jogo também de hoje entre o Rio Ave, da II Liga, e o Tondela (18h45) e o embate de quinta-feira entre o Portimonense e o Mafra, também do segundo escalão (20h45).





Resultado e jogos dos quartos de final:





Leça (CP) - Sporting (I), 0-4





- Quarta-feira (hoje), 12 jan:





Rio Ave (II) - Tondela (I), 18h45.





Vizela (I) - FC Porto (I), 20h45.





- Quinta-feira, 13 jan:





Portimonense (I) - Mafra (II), 20h45.