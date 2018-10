Taça de Portugal motiva quatro dias de festa do futebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Out, 2018, 08:04 / atualizado em 16 Out, 2018, 08:04 | Taça de Portugal

O primeiro desafio está marcado para depois de amanhã (quinta-feira), em Coimbra, com a realização do encontro Sertanense-Benfica, a partir das 20h45.



O Estádio Cidade de Coimbra funcionará como casa emprestada do clube da Sertã, que integra a série C do Campeonato de Portugal, devido ao mau estado do relvado do Campo de Jogos Dr.º Marques dos Santos.



Na última segunda-feira houve uma derradeira vistoria ao estádio Cidade de Coimbra com representantes dos dois clubes, da Federação Portuguesa de Futebol, da Polícia Municipal de Coimbra e dos bombeiros da Sertã.



Os bilhetes para o jogo começarão a ser vendidos esta terça-feira com preços que variam entre os oito e os 15 euros.

“Dragões” em Trás-os-Montes

Na sexta-feira é dia de se jogar o Vila Real-FC Porto, a partir das 20h15, no Estádio do Monte da Forca.



Para a realização do desafio será reforçada a potência da iluminação do recinto municipal, de forma a garantir a transmissão televisiva.



Haverá melhoramentos nos balneários e face à limitação dos lugares, apenas 4000, os portistas abdicaram da receita a favor do clube de Vila Real, clube que milita no campeonato distrital, e em contrapartida o clube da Invicta irá receber 1300 bilhetes em vez de 600.

Loures recebe Sporting em Alverca

No sábado, a partir das 20h45, em Alverca, casa emprestada do Loures, esta formação dos arredores de Lisboa, que integra a série C do Campeonato de Portugal, recebe a equipa dos “leões”.

Quadro completo dos jogos da 3.ª eliminatória:



Quinta-feira:

Sertanernse-Benfica



Sexta-feira:

Vila Real-FC Porto



Sábado:

Cova da Piedade-Portimonense,

Amora-Belenenses, Valenciano-V. Guimarães,

Sp. Espinho-Ac. Viseu,

Loures-Sporting



Domingo:

Vale Formoso-Coimbrões,

Moura-Marítimo,

Leixões-Amarante,

Vilafranquense-Anadia,

Fátima-Boavista,

Armacenenses-V. Setúbal,

S. Martinho-Moreirense,

Torreense-Rio Ave,

Águeda-Louletano,

Santa Iria-Praiense,

Estoril-Tondela,

Pedras Salgadas-Chaves,

Maria da Fonte-Santa Clara,

Mirandela-Feirense,

Vildemoinhos-Nacional,

Casa Pia-Angrense,

Silves-Chaves satélite,

Paços de Ferreira-Gafanha,

U. Madeira-U. Santiago,

Fafe-Penafiel,

Montalegre-Oriental,

Limianos-Sp. Covilhã,

Farense-Arouca,

Sacavenense-D. Aves,

Felgueiras 1932-Sp. Braga.