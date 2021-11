Taça de Portugal. Roleta no sorteio dos oitavos de final

O Sporting de Braga, detentor do troféu, o Benfica, recordista de vitórias na prova, com 26 troféus, o Sporting e o FC Porto estão entre os primodivisionários qualificados para esta fase da prova "rainha", juntamente com Estoril Praia, B SAD, Moreirense, Portimonense, Vizela, Famalicão e Tondela.



O sorteio, marcado para as 17h00, na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que vai determinar os embates dos oitavos de final, conta ainda com Casa Pia, Rio Ave e Mafra, do segundo escalão.



Do Campeonato de Portugal, quarto escalão, resistem o Paredes e o Leça, que, depois de ter eliminado o Arouca, da II Liga, afastou da prova o primodivisionário Gil Vicente.



Os jogos dos oitavos de final vão ser disputados entre 21 e 23 de dezembro, enquanto as próximas fases da competição estão previstas para 2022: quartos de final entre 11 e 13 de janeiro de 2022, meias-finais, disputadas a duas mãos, em 1 e 3 de março e 19 e 21 de março.



A final está agendada para 22 de maio de 2022, uma semana depois do fim dos campeonatos dos dois principais escalões.



Equipas:



- I Liga (11): Sporting de Braga, Benfica, Sporting, FC Porto, Estoril Praia, Belenenses SAD, Moreirense, Portimonense, Vizela, Famalicão e Tondela.



- II Liga (3): Casa Pia, Rio Ave e Mafra.



- Campeonato de Portugal (2): Paredes e Leça.