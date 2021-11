Taça de Portugal. SC Braga defende o título com o Santa Clara

Com duelos cruciais para a continuidade na Liga dos Campeões durante a próxima semana, é esperado que os três principais emblemas do futebol português aproveitem a quarta eliminatória da Taça de Portugal para pouparem alguns dos seus principais jogadores, ainda mais com jogos nos seus próprios estádios.





Bracarenses procuram reabilitação







Apenas pela terceira vez com o estatuto de detentor da Taça de Portugal,, numa repetição do duelo da última edição, na altura já nos quartos de final, que terminou com um triunfo da equipa de Carlos Carvalhal, por 2-1.Este jogo chega numa altura importante para os minhotos, que precisam de limpar a imagem, depois da goleada (6-1) sofrida no Estádio da Luz na última jornada da I Liga, e também ganhar confiança para a partida com o Midtjylland durante a semana, em que podem carimbar a continuidade na Liga Europa.Já esta temporada, o Santa Clara dificultou a vida do Sporting de Braga, com um empate (1-1) nos Açores para o campeonato, e na última época, logo na segunda jornada da I Liga, alcançou a primeira vitória (1-0) de sempre na casa dos "arsenalistas", que já tinham Carlos Carvalhal no comando.





Benfiquistas obrigados a gerir







Na, antes de viajar até Barcelona,, que já levantou a Taça em 26 ocasiões,, atual 11.º classificado da I Liga e equipa de boas recordações para os encarnados quando jogam na Luz.É preciso recuar até 2013 para encontrar a última vez que os "castores" não saíram derrotados da casa do Benfica, na altura com uma igualdade (1-1), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de um triunfo dos lisboetas (2-0) na Mata Real.O jogo poderá marcar o regresso aos relvados do avançado suíço Seferovic, que só fez dois jogos esta época devido a lesão, com o técnico Jorge Jesus certamente a fazer algumas poupanças, a pensar no confronto decisivo com o FC Barcelona.Paulo Bernardo, jovem que tem sido lançado pelo treinador encarnado nos últimos jogos, é baixa certa, já que testou positivo à covid-19.





Portistas fazem poupanças







No, num encontro em que a equipa de Sérgio Conceição é ‘super favorita’, apesar do bom campeonato que a formação de Santa Maria da Feira está a fazer na II Liga.O guarda-redes argentino Marchesín, que esta época perdeu a baliza para Diogo Costa, deverá ter nova oportunidade, assim como o mexicano Corona, que está bem longe do que já demonstrou com a camisola portista.Com um duelo determinante com o Atlético Madrid na "Champions", Conceição também deverá resguardar algumas das principais figuras, embora Uribe, Marcano e Wendell sejam baixas certas devido a problemas físicos.





Sportinguistas à vontade







A quarta eliminatória da Taça de Portugal arranca na quinta-feira, com o Sporting a receber em Alvalade o Varzim, equipa que está a lutar para se manter na II Liga (tem apenas uma vitória em 11 jornadas).Em teoria, o técnico Rúben Amorim tem todas as condições para seguir em frente na prova e continuar a sonhar com o único título que lhe falta conquistar em Portugal, bem como para poupar alguns jogadores para a receção ao Borussia Dortmund.Coates, Neto e Porro, todos lesionados, vão falhar o embate com o emblema que milita na II Liga, enquanto figuras menos utilizadas, como João Virgínia, Jovane Cabral, Tiago Tomás, Tabata e Rúben Vinagre deverão ter nova oportunidade para se mostrarem ao treinador.Nesta fase da Taça,, dois emblemas da I Liga.

A quarta eliminatória fica fechada na segunda-feira, com o Tondela a receber o Leixões, do segundo escalão.





Programa da quarta eliminatória:



- Quinta-feira, 18 nov:



Sporting (I) - Varzim (II), 20h15



- Sexta-feira, 19 nov:



Casa Pia (II) - Farense (II), 16h00



Penafiel (II) - Portimonense (I), 18h45



Benfica (I) - Paços de Ferreira (I), 20h45



- Sábado, 20 nov:



Leça (CP) - Gil Vicente (I), 11h00



Vizela (I) - Estrela da Amadora (II), 14h00



Rio Ave (II) - Olhanense (CP), 17h00



Sporting de Braga (I) - Santa Clara (I), 18h00



Alverca (L3) - Famalicão (I), 19h45



FC Porto (I) - Feirense (II), 20h15



- Domingo, 21 nov:



Serpa (CP) - Estoril Praia (I), 11h00



Vilafranquense (II) - Mafra (II), 14h00



Paredes (CP) - Torreense (L3), 14h00



Caldas (L3) - Belenenses SAD (I), 14h00



Moreirense (I) - Vitória de Guimarães (I), 16h45



- Segunda-feira, 22 nov:



Tondela (I) - Leixões (II), 19h45



Nota: I Liga (I), II Liga (II), Liga 3 (L3), Campeonato de Portugal (CP).