V. Guimarães-Benfica é o destaque nos quartos da Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Jan, 2019, 09:10 / atualizado em 14 Jan, 2019, 11:11 | Taça de Portugal

A jornada da prova-rainha do futebol nacional começa com o D. Aves-SC Braga com início agendado para as 18h00 desta terça-feira.



Os bilhetes para o desafio já estão a ser vendidos a 10 euros para o público em geral.



FC Porto tem duas baixas



Depois a partir das 19h30 no Estádio do Mar, em Matosinhos, defrontam-se Leixões e FC Porto com os treinadores das duas equipas a fazerem a antevisão da partida ao início da tarde.





O FC Porto tem Danilo Pereira lesionado. O médio internacional português fez uma entorse traumática no tornozelo direito no clássico em Alvalade.



Maxi Pereira é outro jogador do Porto a recuperar de uma lesão muscular diagnosticada na coxa esquerda.





Os treinadores das duas equipas fazem o lançamento do encontro de terça-feira ao início da tarde de hoje.

Bruno Gaspar de fora



Os quartos-de-final da Taça de Portugal concluem-se na quarta-feira com o jogo Feirense-Sporting, a partir das 20h45, em Santa Maria da Feira.







Bruno Gaspar é baixa para o encontro com o Feirense.



Jeremy Mathieu vai ficar até 2020. O Sporting acionou a cláusula de renovação do internacional francês de 35 anos. Os “leões” desembolsam por isso mais um milhão de euros a pagar ao representante do jogador.



Entretanto o Sporting aguarda a chegada de Idrissa Doumbia médio defensivo contratado ao Akhmat Grozny da Rússia. O costa marfinense de 20 anos é esperado na próxima semana.





O último jogo de terça-feira é o Vitória de Guimarães-Benfica com o início agendado para as 20h45.A equipa encarnada parte esta segunda-feira à tarde para o Norte do país e lá ficará até final sexta-feira dia em que voltará a defrontar a equipa minhota mas para o campeonato.