Vilafranquense bate Vidago e segue em frente na Taça com `hattrick` de Rodrigo

No jogo que decorreu em Chaves, casa emprestada do Vidago, a formação orientada por Quim Machado demorou a impor-se no encontro e apenas na reta final avolumou o resultado.



Com o jogo equilibrado, perto do intervalo surgiu um momento de polémica, com o árbitro Cláudio Pereira a assinalar castigo máximo aos 41 minutos por mão na bola de Nuno Abreu, decisão muito contestada pela equipa da casa, depois de minutos antes o árbitro ter deixado seguir em lance semelhante com o central Diogo Coelho, na área contrária.



Na marcação da grande penalidade Rodrigo abriu o marcador.



A segunda parte acabou por ser mais tranquila para os visitantes que chegaram ao segundo golo por André Dias, aos 68 minutos.



O Vidago, com menos uma unidade por expulsão de Jony (72), ainda reagiu e reduziu depois de Edu Paiva ganhar uma grande penalidade (83), após erro do guarda-redes contrário, que Elias converteu.



Mas os visitantes rapidamente voltaram a alargar o marcador, com Rodrigo a chegar ao ‘hat-trick’ já na reta final do encontro, aos 88 e 90+3 minutos, o último também na conversão de um castigo máximo. O atacante André Claro, lançado no decorrer do desafio, também fez o gosto ao pé (90+1), aproveitando o balanceamento do adversário no ataque.







Jogo no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.



Vidago - Vilafranquense, 1-5.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Rodrigo, 42 minutos (grande penalidade).



0-2, André Dias, 68.



1-2, Elias, 83 (grande penalidade).



1-3, Rodrigo, 88.



1-4, André Claro, 90+1.



1-5, Rodrigo, 90+3 (grande penalidade).







Equipas:



- Vidago: Diogo Lopes, Diamantino, Collins, Abreu, Fábio Pais, Miguel Sousa (Pedro Costa, 85), Diego Parini (Nuno Miguel, 87), Gabi (Edu Paiva, 57), Joni, Elias e Adão (Príncipe, 57).



(Suplentes: Tiago Guedes, Tunes, Pedro Costa, Edu Paiva, Pedro Miguel, Príncipe e Nuno Miguel).



Treinador: Vítor Gamito



- Vilafranquense: Maringá, Leo, Sparagna, Diogo Coelho, Vítor Bruno (Eric Veiga, 88), André Ceitil, Izata (Marcos Vinicius, 76), André Dias, Varela (André Claro, 58), Rodrigo e Leandro (Rúben Gonçalves, 76).



(Bruno Ferreira, Filipe Oliveira, André Claro, Eric Veiga, Timbo, Rúben Gonçalves e Marcos Vinicius).



Treinador: Quim Machado







Árbitro: Cláudio Pereira (Aveiro)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Sousa (10), Nuno Abreu (41), Izata (57), Edu Paiva (70), Collins (77) e Maringá (83). Cartão vermelho para Jony (72).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.