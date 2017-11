Vítor Oliveira aposta na surpresa frente ao FC Porto

Mário Aleixo - RTP 16 Nov, 2017, 11:48 / atualizado em 16 Nov, 2017, 12:18 | Taça de Portugal

FC Porto e Portimonense defrontam-se a partir das 20h30, no estádio do Dragão, com arbitragem de Artur Soares Dias.



O técnico da equipa algarvia, Vítor Oliveira, anteviu o embate com o FC Porto, com um sentimento de esperança e realismo: “O FC Porto seria sempre favorito e é ainda mais em casa, mas sabemos que as surpresas acontecem no futebol e na Taça de Portugal ainda mais. Vai ser um jogo tremendamente difícil, mas vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para seguir em frente. Sabemos que o FC Porto é fortíssimo em casa, fora e tem feito um campeonato fantástico e está muito confiante. Agora, nós também estamos confiantes e vamos tentar dificultar o FC Porto com as nossas armas. Sabemos das dificuldades, mas não vamos com receio ao dragão”.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio, acompanhada pelo jornalista Marco Fernandes, o treinador analisou o adversário





Sobre o jogo em si admitiu: “Cada jogo é um jogo. Vamos apostar nessa surpresa. Sabemos do favoritismo do FC Porto, mas sabemos também que as surpresas por vezes acontecem no futebol. Vai ser um jogo tremendamente difícil. Vamos tentar dificultar a vida ao FC Porto e não vamos com qualquer receio para o Dragão".E quanto ao estilo de jogo da sua equipa fez uma afirmação curiosa: “As pessoas falam sempre. Se jogarmos feio e os resultados falharem, se jogarmos bonito... Vamos prevenir algumas situações e fazer o nosso jogo”.