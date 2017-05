Angelike Kerber eliminada na primeira ronda de Roland Garros

Lusa 28 Mai, 2017, 14:23 | Ténis

Tal como tinha sucedido no ano passado, Kerber despediu-se à primeira de Paris, ao perder com a russa Ekaterina Makarova, 40.ª do ‘ranking’ mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-2.



Na segunda ronda, Makarova defrontará a vencedora do encontro entre as ucranianas Lesia Tsurenko, 42.ª da hierarquia, e Kateryna Kozlova, número 140 do mundo.