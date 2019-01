Austrália. Sousa e Mayer na segunda ronda de pares

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Jan, 2019, 12:39 / atualizado em 16 Jan, 2019, 12:39 | Ténis

"Estamos habituados a jogar juntos e, por isso, fica mais fácil jogar a um bom nível. Derrotámos uma dupla muito forte do circuito, aliás já venceram um "Grand Slam". Estamos muito contentes com esta vitória e com o nível exibido", afirmou o vimaranense, 46.º no "ranking" ATP de pares (44.º singulares).



A jogar o nono torneio do "Grand Slam" ao lado de Mayer, João Sousa diz que estiveram "muito bem no capítulo do serviço e a responder bem" diante da dupla espanhola, 14.ª cabeça de série, vencedora em Roland Garros em 2016 e finalista do US Open em 2017.





Depois do triunfo na estreia, João Sousa e Leonardo Mayer vão defrontar na fase seguinte o espanhol Roberto Carballes Baena e o russo Andrei Rublev, ambos a jogar o terceiro torneio na vertente de pares.